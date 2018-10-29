Холдинг «ПСК» увеличит портфель реализуемой недвижимости в три раза в течение шести месяцев

ПСК

В течение IV-II кв. 2018-2019 гг. «Петербургская Строительная Компания» («ПСК») планирует вывести на рынок Санкт-Петербурга 230 000 кв. м жилой недвижимости бизнес-класса.

Компания построит пять жилых комплексов в Центральном, Московском, Красногвардейском и Выборгском районах. Эти проекты позволят «ПСК» войти в число двадцати крупнейших застройщиков Петербурга по объёму текущего строительства.

Сейчас компания возводит апарт-комплекс Like, ЖК комфорт-класса «Славянка». Менее месяца назад «ПСК» ввёл в эксплуатацию ЖК «Дипломат» в Центральном районе.

«Продажи жилья бизнес-класса в Санкт-Петербурге растут – на 8% в 2017 году и на 4% за первое полугодие 2018-го. В этом сегменте у нас большой опыт и возможности реализовать свои архитектурные замыслы, – рассказывает генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь. – Долгое время рынок знал нас, в первую очередь, как генподрядчика, но три года назад мы приняли решение развивать наше девелоперское направление. За этот период завершено несколько проектов точечной застройки в исторической части, районе Лиговского проспекта и районах с застройкой 50-70-х гг. В течение последнего года мы анализировали предложения земельных участков, отбирали, соотносили с проектами, а теперь приступаем к реализации».

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

ЖК "Славянка 128" - застройщик ООО "Петербургская строительная компания", проектная декларация на сайте http://slavyanka128.ru

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК Дипломат - застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya