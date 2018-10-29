Страховщики с Росгидрометом создадут карту рисков затопления российских регионов

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) объявил о разработке общенационального проекта совместно с «Российскими космическими системами» и Росгидрометом. Страховщики решили создать карту рисков затопления по всей стране, чтобы иметь возможность более точно определять тарифную ставку для страхования имущества. Собранные данные также будут использованы при разработке закона о страховании недвижимости при ЧП в 2019 году. Об этом 29 октября сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас разрабатывается методология для проекта. ВСС указывает, что Росгидромет располагает информацией, которая до сих пор не была востребована и оцифрована. Например, у исследователей есть данные о повышении уровня воды в реках в перспективе до полувека.

«Возникла идея — если наложить исторические данные с ГП [гидрологических постов] на карту с рельефом местности и экстраполировать получаемые графические линии (границы зон затопления) между ГП, то можно получить карту зон затопления с разной вероятностью сценария», – рассказал отвечающий за проект президент нацперестраховщика РНПК Николай Галушин.

Страховщики пообещали делиться данными с властями. Пилотным регионом для проекта станет Амурская область, после чего карты расширят еще на несколько субъектов Федерации уже в следующем году.

Ранее проект одобрили в рамках создания национального риск-офиса, который должен стать центром по управлению рисками в РФ, объединив информацию нескольких ведомств. Кроме того, карты используют при проработке закона о страховании недвижимости, согласно которому граница выплат страховщика будет установлена на уровне 300-500 тысяч рублей.

Напомним, что ранее страховщики сталкивались с отсутствием статистики по застрахованному ущербу. Так, после паводка в Краснодарском крае, который затронул около 30 населенных пунктов, страховые компании пошли на упрощение порядка приема заявлений от пострадавших, пообещав рассмотреть их в особом порядке.