Дело о выброшенных из окна на Старо-Петергофском кошках возбудили спустя две недели

Уголовным делом закончился полет более десятка кошек из окна коммунальной квартиры в Адмиралтейском районе Петербурга. При этом прокуратура попеняла полиции за медлительность.

Напомним, о жестоком поступке жильцов коммуналки на Старо-Петергофском проспекте, 54, «Фонтанка» рассказывала 11 октября. Вечером 10-го числа после ссоры с 70-летней владелицей животных соседи начали выбрасывать из окна шестого этажа ее питомцев. Под горячую руку попали более десятка кошек, три из которых погибли, остальные покалечились. В тот же день, сообщает горпрокуратура, информация о случившемся поступила в 77 отдел полиции.

«При наличии состава преступления уголовное дело длительное время не возбуждалось», – отмечает надзорный орган.

И добавляет: по его требованию дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных) 25 октября все-таки было возбуждено. Жестокость усмотрели в «действиях неустановленного лица». Ранее очевидцы, в частности, указывали на 42-летнюю жительницу дома №54, которая решила избавиться от четвероногих таким нетривиальным образом.