Отельеры и туроператоры попросили врио губернатора Петербурга Беглова не вводить туристический сбор

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратились в Смольный с просьбой не ускорять введение туристического налога. Об этом 29 октября сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном отделении РСТ.

Участники рынка предлагают не вводить сбор до 31 декабря 2022 года, пока не завершится тестирование механизма в Крыму, Алтайском и Ставропольском краях. Также, по их словам, размер налога (1-2% от стоимости проживания) является неоправданно высоким и может снизить конкурентоспособность Петербурга как туристического направления.

О том, что в Северной столице в скором времени могут ввести туристический сбор, стало известно в сентябре. По словам главы комитета финансов Андрея Корабельникова, ставка предполагается в виде 2% от стоимости услуг. Решение должно принять федеральное правительство.

Ранее игроки туристического рынка уже обращались с аналогичной просьбой к бывшему градоначальнику Георгию Полтавченко, но ответа на письмо не получили.