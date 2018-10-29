Аномально свободные дороги, погасшие светофоры и ДТП с прыжком. Что принёс снег петербургским водителям

Выпавший в Петербурге снег, конечно, сказался на дорожном движении утром 29 октября. Характерные для «дня жестянщика» ДТП были, но – удивительный факт! – улицы, как и после пятничных заморозков, стали свободнее. Видимо, автомобилисты вняли предупреждениям синоптиков, дорожников, ГИБДД, да и просто здравому смыслу. Среди курьёзных аварий отметим запрыгнувший на «спящую красавицу» «Логан». Тем временем безопасность автомобилистов обеспечивают и дорожники, работающие в усиленном режиме.

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром, по данным «Яндекс.Пробок», составила 5 баллов. Обычно по утрам в будние дни дотягивает до семи. Два балла разницы – это, действительно, аномально.

Целых три магистрали (тоже редкий случай) отметились нехарактерно свободным движением: Гражданский проспект в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного), Пискарёвский проспект в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Сейчас в городе «зелёные» три балла, и от сервиса «Яндекс.Пробки» продолжают поступать сообщения о «неожиданно свободных» улицах.

Крупнейшими пробками на данный момент были утренние:

9:32, внутренняя сторона КАД, 10,8 км, от проспекта Обуховской Обороны до Пулковского шоссе. Пробка продержалась 1 час 30 минут. Её же сервис фиксировал в 9:48, но сейчас там уже свободно. 8:45, Московское шоссе, 7,5 км, от Колпинского шоссе до 3-го Бадаевского проезда. Пробка продержалась 2 часа 20 минут. 9:59, внешняя сторона КАД, 7,3 км, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 40 минут. 8:14, Дорога жизни, 5,6 км, от Межевой улицы до поста ГИБДД. Пробка продержалась 1 час 20 минут. 9:06, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Одной из самых загруженных магистралей утром стали проспект Славы и Народная улица в обе стороны (7 баллов). Там случился локальный коллапс из-за вышедших из строя светофоров на перекрёстке проспекта Славы и Бухарестской улицы. Они не работали уже с вечера, отмечают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Неподалёку, на пересечении Бухарестской и Салова, светофоры также отключились. Связаны ли данные отключения со снегопадом, выяснят технические специалисты. Однако в дни сильных осадков светофоры действительно чаще дают сбои. Кстати, светофорам на пересечениях Славы с Бухарестской и Белградской вообще не везёт: они то отключаются, то становятся жертвами ДТП.

Приведём один из комментариев: «В качестве бесплатного бонуса к уже имеющемуся снегу и местами гололедице участок дороги на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы прибавляет сюрпризов и неприятностей неокрепшим умам и рукам водителей, предлагая каждому из них увлекательнейший квест – просочись через перекрёсток Славы/Бухарестская, не опоздав на работу. Виной всему – неработающие светофоры. Крепитесь, друзья. И помните, товарищи водители, выезжать на забитый перекрёсток – значит не только нарушить ПДД, но и продемонстрировать прилюдно свой низкий интеллектуальный уровень. Перекрёсток останется у вас позади, а чувство стыда будет с вами навсегда. Берегите в себе человека».

Сообщений об авариях в Петербурге за ночь и утро было немного, но все они характерны для скользкой дороги: заносы, «догонялки», массовые ДТП. О пострадавших не пишут: видимо, их не было.

Похожим образом занесло «Мерседес» под Сестрорецком и такси на пересечении улиц Димитрова и Софийской. «Такси на летней резине ездят, результат налицо», – отмечают в «ДТП и ЧП».

На 13-м километре Дороге жизни, в Романовке, по словам очевидцев, «замес из четырёх машин».

Фото: vk.com/spb_today

На Лоцманской улице, как пишут в той же группе, «не получилось остановиться вовремя».

А ночное ДТП в Кудрово (оттуда же) примечательно: «Рено Логан» в результате столкновения на дороге запрыгнул сверху на припаркованный «БМВ».

ГИБДД подтверждает: несмотря на выпадение снега, ситуация на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области спокойная, число заявок о ДТП не превышает среднесуточные показатели.

«Вместе с тем призываем автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге, – подчёркивает отдел пропаганды петербургского управления. – Рекомендуем:

заранее предупреждать других участников дорожного движения о маневрах,

избегать резких торможений,

выбирать скорость движения исходя из погодных условий и дорожной ситуации,

держать в потоке увеличенную дистанцию и боковой интервал;

установить на транспортные средства ошипованные или зимние шины».

Сегодня днём Петербург убирают 419 единиц техники и 987 специалистов ручного труда, сообщает комитет по благоустройству. Дорожники следят за температурой и при похолодании обрабатывают опасные участки дорог слабосолевым раствором, который препятствует образованию гололедной пленки. При этом он более экологичен: солевая нагрузка по сравнению с использованием чистой соли меньше в 5 раз.

Дорожные предприятия отработали по зимнему регламенту неделю. С 22 по 28 октября для обработки магистралей накануне заморозков было использовано более 1700 кубометров противогололедного материала. И, как обычно, вывозили мусор (500 тонн за неделю) и смёт (3050 тонн).

«В комитете по благоустройству круглосуточно работает дежурная служба. По телефону 314-60-13 можно оставить сообщение о неблагоприятных условиях на улично-дорожной сети. Сигнал будет передан в дорожное предприятие, дорогу оперативно обработают», – не устаёт напоминать пресс-служба.

В Ленинградской области за минувшие выходные организации, обслуживающие региональные трассы, использовали 47 тонн соли и почти 400 кубометров песко-соляной смеси, опасные участки дорог были обработаны противогололедной смесью. Всего в период снегопада задействовали 244 единицы спецтехники и 230 дорожных рабочих, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе областного дорожного комитета.

Работы по очистке дорог не прекращаются. Больше всего снега и дождя выпало в Гатчинском, Тосненском, Кингисеппском и Всеволожском районах. Поскольку в ближайшие два дня ожидается усиление ветра и значительное понижение температуры воздуха (по прогнозу – до минус 10, а то и 13 градусов), комитет дал указание подведомственным организациям выставить патрульные службы и постоянно контролировать состояние трасс.

По аналогии с городом круглосуточный приём заявок от автомобилистов осуществляет диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор»: (812) 251-42-84.

Напомним, «день жестянщика», точнее вечер, случился в Петербурге накануне. Когда пошёл снег, увеличилось число аварий, особенно на мостах. А на КАД «Тигуан» снёс «Жигули», которые буксировал «БМВ». Пострадали четыре человека.