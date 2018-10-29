Омбудсмены в Петербурге встали на защиту задержанных во время акции на Малой Садовой. В отделах полиции оказались 33 человека
Уполномоченные по правам человека и ребенка в Петербурге заявили, что задержания на акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» на Невском проспекте 28 октября не были мотивированы, а полицейские мешали пешеходам. В правоохранительных органах придерживаются противоположного мнения – помехи создавали активисты.
С совместным заявлением уполномоченный по правам человека Александр Шишлов и детский омбудсмен Светлана Агапитова выступили 29 октября. Активисты, сказано в тексте, не нарушали общественный порядок и правила проведения одиночных пикетов. «При этом действия сотрудников правоохранительных органов создавали помехи движению пешеходов и доступу граждан к объектам транспортной и социальной инфраструктуры», – уверены омбудсмены. События, считают правозащитники, были спровоцированы отказом Смольного согласовать публичную акцию, что говорит о необходимости «кардинального изменения порядка и практики согласования и проведения публичных мероприятий в Санкт-Петербурге».
Пикетчики вышли на угол Невского проспекта и Малой Садовой улицы днем 28 октября. Через некоторое время к ним подошли порядка 40 человек, после чего ОМОН и полиция начали задерживать собравшихся. По информации «Фонтанки», помехи для движения пешеходов создали 33 человека, которых развезли по отделам. Среди них было трое несовершеннолетних, в том числе девочка 12 лет, их отпустили домой вместе с родителями.
Справка:
Участников «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. Организация якобы намеревалась участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию следствию предоставил некий Руслан Д. Многие считают его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог ему «заработать» статью. Фигуранты дела «Сети» обвиняются в участии в террористическом сообществе. ФСБ считает, что 11 участников организации из Пензы, Москвы, Петербурга и Белоруссии якобы готовились к началу волнений в стране. Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.