Омбудсмены в Петербурге встали на защиту задержанных во время акции на Малой Садовой. В отделах полиции оказались 33 человека

Уполномоченные по правам человека и ребенка в Петербурге заявили, что задержания на акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» на Невском проспекте 28 октября не были мотивированы, а полицейские мешали пешеходам. В правоохранительных органах придерживаются противоположного мнения – помехи создавали активисты.

С совместным заявлением уполномоченный по правам человека Александр Шишлов и детский омбудсмен Светлана Агапитова выступили 29 октября. Активисты, сказано в тексте, не нарушали общественный порядок и правила проведения одиночных пикетов. «При этом действия сотрудников правоохранительных органов создавали помехи движению пешеходов и доступу граждан к объектам транспортной и социальной инфраструктуры», – уверены омбудсмены. События, считают правозащитники, были спровоцированы отказом Смольного согласовать публичную акцию, что говорит о необходимости «кардинального изменения порядка и практики согласования и проведения публичных мероприятий в Санкт-Петербурге».

Пикетчики вышли на угол Невского проспекта и Малой Садовой улицы днем 28 октября. Через некоторое время к ним подошли порядка 40 человек, после чего ОМОН и полиция начали задерживать собравшихся. По информации «Фонтанки», помехи для движения пешеходов создали 33 человека, которых развезли по отделам. Среди них было трое несовершеннолетних, в том числе девочка 12 лет, их отпустили домой вместе с родителями.