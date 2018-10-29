Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги Петербурга с «позитивным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом.

Как сообщили 29 октября в комитете финансов Смольного, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». Рейтинги приоритетного необеспеченного долга Петербурга также подтверждены на уровне «BВB-».

В сообщении агентства уточняется, что рейтинг Северной столицы подтвержден с учетом сильного кредитного профиля города, низкой задолженности и хорошей диверсификации экономики.

«Рейтинги отражают сильные показатели кредитоспособности Санкт-Петербурга, которые базируются на низком уровне долга, устойчивых операционных показателях, высокой бюджетной обеспеченности, подкрепляемой диверсифицированной экономикой», – подчеркнули в Смольном.