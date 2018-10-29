Ретейлер «Лента» запустил обратный выкуп акций. Компания недовольна их рыночной стоимостью

Ретейлер «Лента» запустил программу обратного выкупа глобальных депозитарных расписок (GDR), сообщила компания 29 октября. Лимит программы — 11,6 млрд рублей, это эквивалентно 10% стоимости акций на дату закрытия торгов 26 октября.

В отчетности за три квартала 2018 года «Лента» сообщает, что недовольна текущей стоимостью ценных бумаг. «Мы уверены, что текущая рыночная оценка нашего бизнеса не соответствует его фундаментальной стоимости», – говорится в заявлении генерального директора ретейлера Яна Дюннинга. Компания рассчитывает, что обратный выкуп поможет ей создать дополнительную стоимость.

Программа будет запущена 29 октября 2018 года и продлится до 29 октября 2019-го. Предполагается, что сделки по ней начнутся не позднее 5 ноября. Программу будет осуществлять Credit Suisse, которая приобретет GDR с открытого рынка на Лондонской фондовой бирже, а затем продаст их ООО «Лента».

Также в опубликованной отчетности «Лента» сообщает о том, что за девять месяцев ее выручка увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,1%, до 294 млрд рублей. Только в третьем квартале рост составил 12,5% – до 100,8 млрд рублей. Однако компания столкнулась со снижением трафика и среднего чека в сопоставимых (работающих более года магазинах). «Покупатели переключились в режим сбережений, сократив частоту покупок и их размер», – пояснили в «Ленте».