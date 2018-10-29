Как тратят деньги жители трех городов

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Проведя анализ собственной клиентской базы, Банк «Санкт-Петербург» выяснил, чем отличаются структуры трат петербуржцев, москвичей и калининградцев – жителей трех регионов, в которых присутствует банк.

Оказалось, что почти половина объема расходных операций по картам московских клиентов банка приходится на оплату товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях. Аналогичный показатель в Калининграде составляет 20 процентов. В Петербурге же покупки в ТСП составляют треть от общего оборота по картам.

«Такое различие связано как с готовностью инфраструктуры, так и с уровнем жизни, – убеждена директор Дирекции транзакционного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Екатерина Звонова. – Если человек может позволить себе потратить деньги не только на самое необходимое, объем покупок по его карте неуклонно растет».

Средний чек в Санкт-Петербурге и Калининграде в полтора раза меньше, чем в Москве: в столице 1335 рубля, Санкт-Петербурге – 890, Калининграде – 820.

Клиенты банка из Калининграда в среднем чаще используют карты при оплате покупок за границей, нежели москвичи или петербуржцы. Банк предлагает таким клиентам карточный продукт – карту Travel.

Самые популярные по числу операций торгово-сервисные предприятия в Калининграде – сети SPAR и «Семья», в Санкт-Петербурге – «Пятерочка» и Метрополитен, в Москве – «Пятерочка» и «Перекресток». Однако у некоторых категорий клиентов есть свои ярко выраженные предпочтения. Например, у студентов ИТМО, с которым банк недавно запустил кампусный проект, больше всего транзакций в столовых Университета.

Во всех трех городах около 25 процентов от объема затрат клиентов составляет оплата покупок в супермаркетах. На втором месте – непродовольственный ритейл, на третьем – магазины одежды. Дальше идут путешествия, рестораны/кафе, аптеки, АЗС.

Кроме того, выяснилось, что Санкт-Петербург не зря считается культурной столицей: по числу клиентов, которые покупают билеты на культурные мероприятия, Петербург, действительно, обгоняет Москву и Калининград. 4% клиентов банка из Санкт-Петербурга раз в три месяца посещают театры, музеи и выставки. В Москве аналогичный показатель составляет 3%, в Калининграде – 2,5%.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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