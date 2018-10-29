СМИ: Замглавы департамента Минфина расстрелял соседа. Конфликт произошел «на бытовой почве»

Заместитель директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина РФ задержан в Москве по подозрению в ранении сотрудника коммерческой фирмы. Об этом 29 октября пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел 22 октября в доме на Измайловском шоссе. Высокопоставленный чиновник Минфина якобы сделал два выстрела из травматического пистолета «Оса» в своего соседа. Пострадавший, 30-летний начальник транспортного отдела коммерческой фирмы, получил ранения грудной клетки, правого предплечья, а также правой бровной дуги. Он госпитализирован. По предварительной информации, конфликт произошел на бытовой почве, пострадавший и стрелок живут в одном доме.

По делу был задержан 39-летний чиновник, РЕН-ТВ называет его имя — Павел Ефимов. Согласно официальным данным на сайте Минфина, Павел Юрьевич Ефимов трудится заместителем директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики.