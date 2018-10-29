Сильнейшие абитуриенты России выбрали СПбГУ, ИТМО и Питерскую Вышку

Качество приема в высшие учебные заведения Петербурга улучшилось. Об этом говорят результаты мониторинга 2018 года, которые 29 октября представил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Исследование проводилось совместно с Минобрнауки России, Рособрнадзором и «Яндексом».

Чтобы составить рейтинг, эксперты проанализировали итоги зачисления на очные программы бакалавриата и специалитета бюджетной формы. В мониторинге участвовали все вузы, куда принимают преимущественно по результатам ЕГЭ (за исключением творческих и силовых).

В текущем году на бюджетные места в Северной столице зачислен 23 781 человек. По сравнению с предыдущим годом средний балл ЕГЭ увеличился на 0,8 балла и составил 76,9. При этом 72,4% поступивших могут считаться «отличниками» – они набрали более 70 баллов в пересчете на каждый экзамен.

«Как и в прошлом году, в десятку лучших вузов страны по качеству приема вошли три петербургских вуза, – отметили в НИУ ВШЭ. – Санкт-Петербургский государственный университет (средний балл – 91,8) сохранил четвертую позицию в рейтинге, на одну строчку улучшил свой результат и занял пятое место Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге (средний балл – 90,5), а Университет ИТМО опустился на две позиции и в этом году находится на седьмом месте (средний балл – 90,2)».

В городе на Неве есть вузы, которые привлекли сильнейших в стране абитуриентов сразу на несколько направлений подготовки. По итогам приема 2018 года в СПбГУ 26 из 33 реализуемых направлений занимают 1-3 места по качеству приема. В Университете ИТМО таких направлений 69%, в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 56%, в Горном университете 7 из 20 программ занимают лидирующие места. Вообще вузов, которые хотя бы по одному из своих направлений подготовки занимают 1-3 места в стране, в Санкт-Петербурге насчитывается 14, что на один меньше, чем в прошлом году.

В СПбГУ самые высокие в стране средние баллы по направлениям: биология (92,8), журналистика и литературное творчество (96,1), здравоохранение (96,2), история (93,1), материалы (95,2), охрана памятников (88,7), религиоведение и теология (87,0), социальная работа (84,7), сфера обслуживания (92,0), философия (92,7), химия (95,5).

Университет ИТМО лидирует по направлениям: авиационная и ракетно-космическая техника (83,5), информатика и вычислительная техника (96,3), математика (99,0), пищевые технологии (84,0), профессиональное обучение (89,6).

На востоковедение (95,7) и менеджмент (90,8) самые талантливые студенты поступили в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. А на металлургию (80,6), строительство (83,3), архитектуру и строительство (88,3) – в Санкт-Петербургский горный университет. В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» самая сильная в стране программа по управлению качеством (82,6).