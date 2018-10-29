Выручка финской Aspo в России и СНГ выросла на 1,5% за три квартала

Выручка финской группы Aspo в России и СНГ по итогам трех кварталов 2018 года составила 124,4 млн евро, следует из финансовой отчетности компании, опубликованной 29 октября. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года продажи выросли на 1,5%. Однако за счет курсовой разницы в российской валюте темпы роста оказались выше. Компания заработала 9,1 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее.

Только в третьем квартале выручка Aspo в России и СНГ составила 45,6 млн евро, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Данные о прибыли компания не раскрывает в разрезе регионов, но отмечает, что рентабельность за последний квартал также улучшилась.

Aspo в России работает под двумя юрлицами: ООО «Тэлко» (поставщик оборудования для пищевой промышленности) и ООО «Лейпуриен тукку» (поставщик сырья и ингредиентов для пищевой промышленности). По итогам 2017 года выручка компаний составила 5,9 млн рублей.