Происшествия
В Томске 15 тысяч человек остались без света из-за урагана. Ветер повалил опоры ЛЭП, деревья и знак "Я люблю Томск"
Непогода лишила томичей электричества, знака «Я люблю Томск» и столетней пихты.
Штормовой ветер, порывы которого доходили до 24 метров в секунду, пришел в сибирский город в ночь на 29 октября. Об этом сообщают очевидцы в группе «ВКонтакте» «Регион-70 | Томск».
Из-за сильного ветра накренилась опора ЛЭП, практически перегородив улицу Енисейскую. Проезд по ней запрещен из-за продолжающихся работ по восстановлению электропитания. Почти 15 тысяч томичей остаются без света.
Многочисленные фотографии «апокалипсиса», как его уже успели окрестить в Интернете и СМИ, можно найти в социальных сетях. Ураган повалил деревья, а также повредил крыши, светофоры и балконы.
Не пожалела стихия и арт-объект «Я люблю Томск», часть которого повалило на землю.
Не повезло и исторической столетней пихте около Томского университета.
Ночью был ураган. Ветер свистел в слегка приоткрытую форточку, рвал ветви и последние листья. Возле Главного корпуса ТГУ свалил пихту – одну из тех, которые садили ещё при Порфирии Никитиче Крылове – этим пихтам 110 – 130 лет – точнее надо по документам смотреть. Синицы в городе голодные. Мне кажется, у них шок после такой жуткой ночи. Им нужна психологическая помощь. Или семечки =) Всем доброго понедельника! #дерево #пихта #ураган #осень #синица #ТГУ #университет #город #покормитептиц #Томск #Сибирь #лес #роща #университетскаяроща #Флоринскомуповезло #студенты #птичкужалко #Siberia #Tomsk #wind #windofchange #tree #Forest #bird #birds #university #TSU #явтгу #ураганвтомске
Региональное МЧС сообщает, что расслабляться жителям города не стоит — сильные порывы ветра могут наблюдаться и в понедельник, 29 октября.