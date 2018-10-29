В Томске 15 тысяч человек остались без света из-за урагана. Ветер повалил опоры ЛЭП, деревья и знак "Я люблю Томск"

Непогода лишила томичей электричества, знака «Я люблю Томск» и столетней пихты.

Штормовой ветер, порывы которого доходили до 24 метров в секунду, пришел в сибирский город в ночь на 29 октября. Об этом сообщают очевидцы в группе «ВКонтакте» «Регион-70 | Томск».

Из-за сильного ветра накренилась опора ЛЭП, практически перегородив улицу Енисейскую. Проезд по ней запрещен из-за продолжающихся работ по восстановлению электропитания. Почти 15 тысяч томичей остаются без света.

Многочисленные фотографии «апокалипсиса», как его уже успели окрестить в Интернете и СМИ, можно найти в социальных сетях. Ураган повалил деревья, а также повредил крыши, светофоры и балконы.

Не пожалела стихия и арт-объект «Я люблю Томск», часть которого повалило на землю.

Не повезло и исторической столетней пихте около Томского университета.

Региональное МЧС сообщает, что расслабляться жителям города не стоит — сильные порывы ветра могут наблюдаться и в понедельник, 29 октября.