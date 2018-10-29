Чиновников в Краснодарском крае привлекут к уголовной ответственности после разгула стихии. Они не защитили население

Следственный комитет Краснодарского края возбудил еще одно уголовное дело после гибели четырех человек в Апшеронском районе во время наводнения. Местных чиновников подозревают по статье «Халатность».

Как сообщает ведомство 29 октября, сотрудники районной администрации знали о том, что на территории возможно наводнение, но никаких мер по защите населения не приняли. «Чиновники не исполнили в полной мере возложенных на них обязанностей по своевременному и надлежащему оповещению жителей Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений о чрезвычайной ситуации природного характера и их эвакуации в безопасные районы», – мотивирует возбуждение дела СК. Во время наводнения погибли трое пожилых мужчин и пенсионерка.

Ранее по факту их гибели было возбуждено уголовное дело по 109-й статье – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Тела еще двоих погибших были обнаружены в Туапсинском районе.

Тем временем, как сообщает РБК, количество пострадавших после потопа превысило 300 человек, 14 из них в больницах. Затоплено 2365 жилых домов, разрушены или повреждены 3 моста и два отрезка железнодорожного полотна. Своего жилья полностью лишились почти 350 человек.

К выходным железнодорожное сообщение на участке Туапсе – Адлер было восстановлено. Параллельно селевой поток пробил нефтепроводную трубу.

Стихия обрушилась на регион 26 октября.