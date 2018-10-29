Японская принцесса отказалась от титула, чтобы выйти замуж за простолюдина. Государство ей выделяет больше миллиона долларов

Принцесса Японии Аяко вышла замуж. Как пишет газета «Майничи», свадьба прошла 29 октября в храме Мэйдзи в Токио.

28-летней принцессе пришлось отказаться от своего титула, поскольку она выходит замуж за простолюдина. Ее избранником стал 32-летний Кэй Морито — сотрудник крупной судоходной компании «Ниппон Юсен». Аяко — дочь умершего в 2002 году Норихито, двоюродного брата императора Японии Акихито. Уже бывшей принцессе пришлось официально проститься с членами королевского двора из-за своего замужества — такова традиция.

In Photos: Princess Ayako's wedding ceremonyhttps://t.co/jTQe83JAEr — The Mainichi (@themainichi) 29 октября 2018 г.

По информации Japan Times, Аяко после свадьбы получит 1,3 млн долларов от государства на поддержание образа жизни, который «соответствует ее прежнему статусу».