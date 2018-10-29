Полиция в Петербурге проверяет торговые центры и метро. Лжеминер требует миллионы в валюте

Сообщение о возможной волне «минирований» всех торговых центров Петербурга и станций городской подземки поступило в дежурные части городского УМВД рано утром 29 октября. Телефонный террорист требует 5 миллионов долларов.

Как стало известно «Фонтанке», ориентировка о возможной серии звонков и последующей эвакуации посетителей торговых центров поступила в дежурные части ранним утром в понедельник. Там же сообщалось о якобы грозящей опасности на всех станциях метрополитена Петербурга. Звонок был зафиксирован в 7 утра, «террорист» засветил зарегистрированный на Украине номер телефона. По предварительной информации, звонивший требовал деньги в обмен на спокойный шопинг горожан, речь идет о сумме в несколько миллионов долларов США.

По информации нашего издания, проверки уже прошли в «Академ парке» на Гражданском проспекте и в торговом центре «Южный полюс» на Пражской улице, экстренные службы работали еще до открытия ТРК. Как заверили корреспондента в обоих комплексах, сейчас они работают в обычном режиме. В пресс-службе метро Северной столицы также заверили, что подземка работает штатно.

Последний раз звонок от лжеминера с украинского номера поступал в сентябре, тогда ждать итогов проверки пришлось служащим различных ведомств, которые работают в Федеральном доме на Суворовском проспекте. В тот же день эвакуироваться пришлось студентам Университета технологий управления и экономики на Лермонтовском проспекте и работающим в бизнес-центре «Остров» возле метро «Василеостровская».

В сентябре прошлого года массовая волна «минирований» по всей стране задела 30 магазинов и крупных торговых центров в Северной столице. Тогда следы якобы вели к Украине и запрещенной в России организации «Исламское государство».

В январе этого года от владельцев ТРК лжеминеры требовали минимум по миллиону в криптовалюте. Ждать окончания работы взрывотехников из-за звонка с номера, зарегистрированного в Калифорнии, пришлось более 17 тысячам горожан.