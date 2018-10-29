Новый Nissan X-Trail сошел с конвейера в Петербурге. У него есть «зрячая» эмблема

Компания Nissan 29 октября объявляет о начале производства на заводе в Петербурге обновленного внедорожника X-Trail.

Как сообщает пресс-служба компании, подготовка к постановке на конвейер новой модели шла с апреля 2018 года. Новый X-Trail претерпел ряд изменений во внешнем виде, ходовых характеристиках и ряде опций и систем. Среди них ассистент движения задним ходом (RCTA), который «улавливает» даже те автомобили, которые движутся перпендикулярно вне зоны видимости водителя. Спереди аналогичная радарная система Forward Emergency Braking (FEB) встроена в эмблему Nissan. Она помогает водителю избежать столкновения с движущимся впереди транспортом или неподвижными препятствиями. Багажник теперь можно открыть не только нажатием кнопки в салоне или на ключе, но и движением ноги под задним бампером – благодаря системе Hands free с кик-сенсором.

Специально для российского рынка Nissan X-Trail в некоторых комплектациях оснащается системой интеграции с сервисами крупнейшего российского поисковика «Яндекс». В частности, речь идет о «Яндекс.Авто», информации о погоде, голосовом помощнике, «Яндекс.Музыке» и «Яндекс.Навигаторе».

Nissan X-Trail производится на заводе в Петербурге с момента открытия в 2009 году. На сегодняшний день с конвейера сошло суммарно 197 295 машин этой модели первого и второго поколения.

Цены на X-Trail, по данным сайта компании, начинаются от 1 308 000 рублей.