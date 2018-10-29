Акционистка может оказаться за решеткой за вскрытые вены на выставке полицейской техники

В отношении активистки «Другой России» возбудили уголовное дело за акцию со вскрытием вен у стенда ФСИН на выставке «Интерполитех» в Москве.

«Против Ольги Шалиной, активистки «Другой России», вскрывшей вены в четверг на выставке «Интерполитех», возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213, ч. 1, п. 6, УК РФ)», – сообщает 29 октября пресс-служба этой незарегистрированной политической силы.

Максимальный срок наказания по статье – до пяти лет лишения свободы. Ранее Шалина уже осуждалась за хулиганство.

После акции против методов, используемых в российской пенитенциарной системе, девушка попала в больницу. Как сообщают ее однопартийцы, Шалину выпишут из НИИ им. Склифосовского 29 октября. На следующий день активистка должна будет явиться на допрос в УВД.

Напомним, что в четверг, 25 октября, Ольга Шалина пролила собственную кровь на стенде ФСИН. Для этого она забралась на ведомственный автомобиль и на фоне надписи «Федеральная система исполнения наказаний» продекламировала свои тезисы. По ее словам, сотрудники ФСИН «тайно и явно» якобы подвергают пыткам и унижениям заключенных.

Ольга Шалина – одна из участниц акции у Таганского суда, за которую в 2012 году она получила реальный срок по статье «Хулиганство». Из колонии она освободилась в 2015 году.