В катастрофе Boeing 737 MAX никто не выжил. В посольстве заявили, что на борту не было россиян

При крушении самолёта Boeing 737 MAX у берегов Индонезии никто не выжил. Об этом 29 октября сообщил представитель национального агентства по преодолению ЧС.

«В результате крушения выживших нет», — цитирует чиновника RT со ссылкой на РИА Новости. Он также добавил, что спасатели начали находить тела погибших пассажиров.

По предварительным данным посольства России в Индонезии, россиян среди пассажиров разбившегося лайнера не было. «Официальных данных пока не поступало. Самолет ушел под воду, точные данные мы сможем получить, только когда тела поднимут на поверхность», – заявили в дипмиссии РБК.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90' 361" S – 107 derajat 06' 618" E untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

По данным газеты The Jakarta Post, на борту лайнера находились в том числе правительственные чиновники.

Причины катастрофы пока не известны. По предварительной информации, пилоты сразу после взлета из аэропорта Джакарты связались с диспетчером и попросили вернуться обратно. Через 13 минут полета самолет пропал с экранов радаров. Как стало известно позже, он рухнул в море у берегов острова Ява. На борту находились 181 пассажир и семь членов экипажа. На месте ведутся спасательные работы, которые сняли на видео.