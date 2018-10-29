В Сеть утекла база данных сотен тысяч сотрудников Сбербанка

База данных сотрудников Сбербанка появилась на форуме взломщиков phreaker.pro.

Как сообщает 29 октября «Коммерсантъ», в Сеть попала информация о 421 тысяче сотрудников — как действующих, так и нет. Всем посетителям доступны сведения о ФИО работников Сбербанка, их логины для входа во внутренний сегмент банка SIGMA, которые чаще всего совпадают с адресами рабочей почты. Также база раскрывает принадлежность сотрудников к тому или иному подразделению. Утекли в Интернет и данные служащих заграничных подразделений.

Доступны всем пользователям три адреса электронной почты главы Сбербанка Германа Грефа.

В пресс-службе Сбербанка журналистам подтвердили утечку, но заверили, что ситуация «не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам». Адресная книга доступна всем сотрудникам и «не несет угрозы раскрытия их персональных данных».

Ранее стало известно, что ущерб российской финансовой сферы от атак киберпреступников за второе полугодие 2017 года и первую половину 2018 года достиг 2,96 млрд рублей.

Год назад глава Сбербанка Герман Греф оценивал уровень защиты клиентов Сбербанка от киберугроз в 98%.