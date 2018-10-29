Финскую визу сделают к середине ноября. Оформление задержат праздники
Срок оформления визы в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге может растянуться почти до двух недель из-за ноябрьских праздников. Если подавать документы в период с 29 октября по 2 ноября, шенген будет готов 9–15 ноября.
Дипмиссия называет следующие предполагаемые даты выдачи:
|Подача документов
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Выдача документов
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29.10
|09.11
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30.10
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12.11
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31.10
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13.11
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01.11
|14.11
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02.11
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15.11
5 ноября все визовые центры будут закрыты. Генконсульство работает, но заявления на визы не принимает.
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