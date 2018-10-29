Финскую визу сделают к середине ноября. Оформление задержат праздники

Срок оформления визы в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге может растянуться почти до двух недель из-за ноябрьских праздников. Если подавать документы в период с 29 октября по 2 ноября, шенген будет готов 9–15 ноября.

Дипмиссия называет следующие предполагаемые даты выдачи:

Подача документов Выдача документов 29.10 09.11 30.10 12.11 31.10 13.11 01.11 14.11 02.11 15.11

5 ноября все визовые центры будут закрыты. Генконсульство работает, но заявления на визы не принимает.