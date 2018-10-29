Миллионы россиян избежали штрафов от ГИБДД из-за сбоя в ведомственной базе данных

Техническая ошибка базы данных помешала ГИБДД выписать более 5 млн штрафов. «Письма счастья» невозможно отправить нарушителям из-за некорректных адресов автовладельцев, а также отсутствия точных персональных данных.

Как сообщает 29 октября «Коммерсант», о некорректной работе федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД и связанных с этим трудностях рассказал глава московской Госавтоинспекции Михаил Черников. По его словам, проблема сильнее всего затронула именно столицу, так как там больше всего камер слежения, а значит, фиксируемых нарушений.

«Работает система более или менее корректно, но есть вопросы переходного периода»,— цитирует Черникова издание.

При этом глава московской Госавтоинспекции признал, что его подчиненные не смогли взыскать более 5 млн штрафов из-за «некорректного слияния баз данных».

«То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато»,— объяснил полицейский.

ФИС начали формировать в середине 2000-х, потратив на нее сотни миллионов рублей. С 1 января 2017 года регионы РФ используют только ее. Данные системы используются центрами автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), которые выносят постановления с камер. Сотрудники ЦАФАП, получив информацию о нарушении, пробивают через ФИС адрес автовладельца по номеру, чтобы сформировать «письмо счастья». На этом этапе и возникают проблемы.

Они наблюдаются уже пару лет, за которые ГИБДД столицы и не смогла вынести около 5,4 млн постановлений. Это примерно 15% нарушений. В регионах проблема тоже существует, но не в таких масштабах. Назвать точное число «счастливчиков», избежавших штрафов по всей стране, вряд ли возможно.