Каждый из пилотов разбившегося Boeing 737 MAX налетал больше пяти тысяч часов

Подробности о летчиках разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737 MAX рассказали в авиакомпании Lion Air 29 октября.

«Капитан самолёта имел более 6 тысяч часов налёта, второй пилот — более 5 тысяч часов», — говорится в сообщении авиакомпании.

Причины катастрофы пока не известны. По предварительной информации, пилоты сразу после взлета из аэропорта Джакарты связались с диспетчером и попросили вернуться обратно. Через 13 минут полета самолет пропал с экранов радаров. Как стало известно позже, он рухнул в море у берегов острова Ява. На борту находились 181 пассажир и семь членов экипажа. На месте ведутся спасательные работы.