СМИ: Великобритания знала о планах похитить саудовского журналиста Хашкаджи за три недели до его убийства

Спецслужбы Великобритании знали о планах похитить журналиста Джамаля Хашкаджи, останки которого нашли в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом 29 октября сообщило издание The Daily Express со ссылкой на источники в британской разведке.

По данным издания, Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) за три недели до событий перехватил переговоры работников разведки Саудовской Аравии. Утверждается, что они планировали похитить Хашкаджи и доставить в Эр-Рияд, а в случае сопротивления журналиста им якобы велели «действовать по обстоятельствам». Источник издания также рассказал, что приказ отдал человек из окружения наследного принца Саудовской Аравии.

Близкий друг Хашкаджи рассказал, что журналист хотел раздобыть свидетельства применения Саудовской Аравией химического оружия в конфликте с Йеменом, а за неделю до своего исчезновения выглядел очень взволнованным.

Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. Он зашёл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документы, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста ждала его у входа пять часов, пока сотрудники дипмиссии не сказали ей, что он уже ушёл.

Власти Саудовской Аравии сначала утверждали, что журналист пропал после того, как вышел из дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски. В колодце на территории резиденции, по данным СМИ, были обнаружены фрагменты тела журналиста. Эр-Рияд после этого запретил обыскивать колодец.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что его государство не намерено выдавать другим странам 18 задержанных, подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

Джамаль Хашкаджи был известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и переехал в США, где писал для The Washington Post.