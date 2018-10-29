В Шушарах школьница выпала из окна на 8 этаже. Девочка умерла в больнице

Медики забрали 14-летнего ребенка из-под окон жилого дома в Пушкинском районе Петербурга вечером 28 октября. Девочка умерла в больнице через час.

Как стало известно «Фонтанке», восьмиклассница упала из окна своей квартиры на 8 этаже дома по Полоцкой улице, 5, около восьми часов вечера в воскресенье. Вскоре ее увезли врачи. Тем временем отец ребенка обратился в полицию с просьбой разыскать дочь. Он считал, что она ушла из дома, об этом ребенок написал в записке. К девяти вечера медики констатировали смерть школьницы из-за многочисленных ушибов и переломов.