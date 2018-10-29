Во Владивостоке суд арестовал водителя, под грузовиком которого обрушился мост

Во Владивостоке суд арестовал водителя, под грузовиком которого обрушился мост в селе Осиновка. В результате ЧП погибли женщина и ребенок.

Как сообщает 29 октября РБК со ссылкой на РИА Новости, мужчину арестовали на два месяца.

Пролеты моста в Осиновке рухнули 27 октября. Грузовик зажал автомобиль с пострадавшими между опорой и полуприцепом. Женщина с ребенком скончались на месте от полученных травм. Следствие полагает, что водитель фуры вез 20 тонн картофеля и заехал на мост, возле которого стоял знак, ограничивающий движение по массе в 20 тонн.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).