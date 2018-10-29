Студент пытался сломать и поджечь крест рядом с храмом, построенным бизнесменом Заренковым

Вандал пытался выдрать и сжечь поклонный крест в Приморском районе Петербурга. Это произошло рядом с храмом, построенным бизнесменом Заренковым и освященным меньше месяца назад.

Как стало известно «Фонтанке», юноша проник на территорию храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» на Нижнекаменской улице, 2, под покровом темноты — в одиннадцать вечера 28 октября. Он подошел к установленному на газоне кресту, залез на него и начал расшатывать. Вырвать крест не удалось — только повредить. Тогда злоумышленник решил воздействовать огнем, но попытку поджога сорвали очевидцы. Они вызвали полицию.

В 34 отдел доставили 18-летнего студента первого курса университета технологий управления и экономики.

Небольшой храм в честь иконы Божией Матери был возведен в 2010 году как временный храм-часовня на заболоченном участке местности. Параллельно приход стоил рядом другую церковь, большего размера. Ее достроили и торжественно освятили в октябре 2018 года, это, как писала «Фонтанка», храм в честь Воздвижения Креста Господня или Спас на Каменке. Меценатом выступил президент ГК «Эталон–ЛенСпецСМУ» Вячеслав Заренков. В притворе размещен горельеф, который изображает бизнесмена и его семью, передающих храм Богу.