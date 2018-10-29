В Вашингтоне у посольства России работали сапёры. Проверяли подозрительный пакет

Полиция прибыла к посольству России в Вашингтоне после сообщений о подозрительном пакете. Об этом сообщили местные власти, пишет 29 октября The Washington Post.

Как отмечается в сообщении, которое приводит РБК, на данный момент ситуация «разрешилась», и оцепление было снято. Источники издания сообщили, что на месте работали саперы.

По данным Fox News, полицию вызвали жители близлежащих домов.

В США 24 октября были обнаружены посылки с бомбами, которые были адресованы ряду известных людей, в том числе бывшему президенту Бараку Обаме, чете Клинтонов, и представителям Демократической и Республиканской партии. Также бомба была найдена около офиса CNN в Нью-Йорке. В полиции рассказали, что взрывные устройства были сделаны из труб, наполненных неизвестным веществом. Через два дня во Флориде был задержан мужчина, по подозрению в отправке посылок с бомбами. Им оказался Сизар Сейок.