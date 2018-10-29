В Индонезии разбился Boeing 737 с пассажирами. Лайнер упал в море у острова Ява через 13 минут после взлёта

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии 29 октября. Лайнер потерпел крушение в море через 13 минут после вылета из Джакарты, сообщает Reuters.

По предварительной информации, на борту, который следовал в город Панкалпинанг, находился 181 пассажир и 8 членов экипажа. Место крушения самолета найдено, на месте ведутся спасательные работы.

Фото: Скриншот сервиса Flightradar

По данным сервиса Flightradar 24, борт отправился из Джакарты в 6:20 по местному времени (2:20 мск). Через 10 минут после начала полета самолет пропал с экранов радаров.

Reuters добавляет, что катастрофа произошла через 13 минут полета, а падение лайнера наблюдал экипаж буксира.

Причины катастрофы пока не известны. Самолет начал регулярные полеты с августа 2018 года.