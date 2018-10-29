Медведь Потапка из Петербурга с первым снегом начал готовить берлогу для сна

Медведь Потапыч начал готовиться к зиме в Центре реабилитации диких животных «Велес». Сотрудники организации 28 октября опубликовали в YouTube десятиминутное видео, в котором Потапка из соломы мастерит берлогу.

Медведь Потапыч – один из самых первых поселенцев. Его история началась с того, что он сбежал от людей, когда его везли к ветеринару. Зверь пришёл в посёлок под Гатчиной и решил обосноваться там. По счастливой случайности, он попал в дом егеря, откуда его забрали в «Велес».

Теперь огромный бурый медведь – постоянный житель питомника. Его нельзя отпускать на свободу, потому что он тут же направится к людям, к которым привык.