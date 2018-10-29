Врач, профессор, радийщик, хоккеист... Кого Петербург потерял на ЗСД

В страшную аварию на ЗСД 27 октября попали десять человек. Восемь из них мертвы, один в больнице и один за решёткой.

Как стало известно «Фонтанке», задержанный на двое суток 59-летний водитель «Скании» родился в Литве, живёт в посёлке Лесогорский Выборгского района. Он аккуратный водитель, последний раз нарушил ПДД на 3 тысячи рублей на этой самой «Скании» в Петербурге в июле. Дело в отношении него, напомним, возбуждено по части пятой статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Скания» 2013 года выпуска оформлена на ООО «Дорстройкомплект», зарегистрированое, по данным «СПАРК-Интерфакс», в Выборге и занимающееся оптовой торговлей строительными материалами. Машину, по-видимому, водят разные водители. За последние пару лет за ними числится с десяток штрафов.

Второй грузовик, «Ивеко» оформлен на петербуржца, который, вероятно, занимается перевозками: он владел ещё несколькими большегрузами. 61-летний водитель «Ивеко», родившийся в Махачкале, но уже давно живущий в Петербурге, в ДТП получил серьёзные травмы и находится в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Погибший 62-летний водитель микроавтобуса «Хёндэ Старекс» считается, по нашим данным, руководителем агентства «Лювил тур», которое организует шопинг-туры в Финляндию. Среди отзывов в сети есть негативные, критикующие его «отвратительно опасное вождение». Правда, в этом ДТП он не виноват.

Трёх из его пассажиров «Фонтанка» уже называла. Это Виктор Кутовой, 71-летний профессор Петербургского государственного университета путей сообщения имени императора Александра I, его супруга, а также известная петербурженка, 70-летняя Елена Ошевенская, которая стояла у истоков Дома радио на Итальянской улице и в последнее время была заведующей его библиотекой.

Кроме них погибли:

64-летняя участковый терапевт в поликлинике Красносельского районе Петербурга, ставшая кандидатом наук в медицинском университете имени Мечникова.

28-летний житель Колпино, который играл за любительскую хоккейную команду и увлекался мотокроссом.

67-летняя петербурженка, до выхода на пенсию проработавшая на машиностроительном предприятии «Невский завод».

70-летняя жительница Купчино.

По версии следствия, 27 октября в 17:18 на 36-м километре Западного скоростного диаметра «Скания» ударила идущий перед ней «Ивеко», и тот, перескочив ограждение, вылетел на встречную полосу, где врезался в минивэн «Хёндэ Старекс», ехавший из Финляндии в Петербург. В минивэне погибли восемь человек. Водитель «Ивеко» получил тяжёлые травмы.