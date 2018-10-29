18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +0
$ 65.63р
74.67р
03:05 29.10.2018
Расширенный поиск

Происшествия
29.10.2018 00:28
Печать

Врач, профессор, радийщик, хоккеист... Кого Петербург потерял на ЗСД

В страшную аварию на ЗСД 27 октября попали десять человек. Восемь из них мертвы, один в больнице и один за решёткой.

Как стало известно «Фонтанке», задержанный на двое суток  59-летний водитель «Скании» родился в Литве, живёт в посёлке Лесогорский Выборгского района. Он аккуратный водитель, последний раз нарушил ПДД на 3 тысячи рублей на этой самой «Скании» в Петербурге в июле. Дело в отношении него, напомним, возбуждено по части пятой статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Скания» 2013 года выпуска оформлена на ООО «Дорстройкомплект», зарегистрированое, по данным «СПАРК-Интерфакс», в Выборге и занимающееся оптовой торговлей строительными материалами. Машину, по-видимому, водят разные водители. За последние пару лет за ними числится с десяток штрафов.

Второй грузовик, «Ивеко» оформлен на петербуржца, который, вероятно, занимается перевозками: он владел ещё несколькими большегрузами. 61-летний водитель «Ивеко», родившийся в Махачкале, но уже давно живущий в Петербурге, в ДТП получил серьёзные травмы и находится в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Погибший 62-летний водитель микроавтобуса «Хёндэ Старекс» считается, по нашим данным, руководителем агентства «Лювил тур», которое организует шопинг-туры в Финляндию. Среди отзывов в сети есть негативные, критикующие его «отвратительно опасное вождение». Правда, в этом ДТП он не виноват.

Трёх из его пассажиров «Фонтанка» уже называла. Это Виктор Кутовой, 71-летний профессор Петербургского государственного университета путей сообщения имени императора Александра I, его супруга, а также известная петербурженка, 70-летняя Елена Ошевенская, которая стояла у истоков Дома радио на Итальянской улице и в последнее время была заведующей его библиотекой.

Кроме них погибли:

  • 64-летняя участковый терапевт в поликлинике Красносельского районе Петербурга, ставшая кандидатом наук в медицинском университете имени Мечникова.
  • 28-летний житель Колпино, который играл за любительскую хоккейную команду и увлекался мотокроссом.
  • 67-летняя петербурженка, до выхода на пенсию проработавшая на машиностроительном предприятии «Невский завод».
  • 70-летняя жительница Купчино.

По версии следствия, 27 октября в 17:18 на 36-м километре Западного скоростного диаметра «Скания» ударила идущий перед ней «Ивеко», и тот, перескочив ограждение, вылетел на встречную полосу, где врезался в минивэн «Хёндэ Старекс», ехавший из Финляндии в Петербург. В минивэне погибли восемь человек. Водитель «Ивеко» получил тяжёлые травмы.

Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Ранее по теме

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.10.2018 17:04

Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

Аэрофлот переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.10.2018 16:16

Новый уровень правовой поддержки от ГАРАНТа

Профессиональная правовая поддержка в современном мире является залогом успешной и эффективной деятельности предприятия.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.10.2018 15:52

Банк «Санкт-Петербург» утвердил План мероприятий по повышению стоимости акций

25 октября Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» утвердил План мероприятий по повышению стоимости акций, направленный на достижение одной из главных стратегических целей Банка – утроение рыночной капитализации до конца 2020 года.
Фото предоставлены ООО "ТД "Чижик"
26.10.2018 12:50

Сладкий «Чижик-Пыжик» принесет счастье петербуржцам

Истинно петербургский бренд «Чижик-Пыжик» запускает в городе продажи конфет.
Группа компаний «ЦДС»
26.10.2018 12:08

Группа ЦДС запустила приложение дополненной реальности «Дома ЦДС»

Группа ЦДС запустила приложение с технологией дополненной реальности «Дома ЦДС». С его помощью можно увидеть интерактивный 3D-макет будущего жилого комплекса.
предоставлено пресс-службой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб
26.10.2018 10:47

27 - 30 ноября 2018 года состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры

С 27 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в 4-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
26.10.2018 10:05

Артем Пидник провел рабочую встречу с губернатором Псковской области

В ходе рабочей встречи 25 октября генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник обсудил с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым результаты подготовки электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.
shutterstock.com
25.10.2018 18:00

Каждый третий покупатель квартиры для оплаты взноса по ипотеке продал «вторичку»

«Петербургская Недвижимость» провела опрос и выяснила: каждый третий покупатель нового жилья (35%)в качестве первого взноса по ипотеке использовал деньги от продажи имеющейся недвижимости.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
25.10.2018 15:13

Рыжий Кот Группы «Эталон» лечит детей сказками и играми

На прошлой неделе маленьких пациентов детской городской больницы №5 им. Филатова ожидал сюрприз от Группы «Эталон». Несколько часов дети провели в компании Рыжего Кота, который помог детям немного отвлечься от лекарств и врачей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.10.2018 14:57

«Россия» внедряет инновационные системы внешнего освещения на А320

Авиакомпания «Россия» приступила к модернизации систем крыльевых навигационных ламп на воздушных судах семейства А-320
фото предоставлено компанией "Первая Линия. Health Care Resort"
25.10.2018 13:15

«Первая Линия. Health Care Resort» объявила о сотрудничестве с клиникой Chaum

22 октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Prevent Age: международные тренды и возможности практического применения», посвященная новейшим технологиям в области антивозрастной медицины.
Setl City
25.10.2018 11:48

Разработан проект противоаварийных работ для сохранения особняка Веге

По заказу Setl Citу подготовлен проект первоочередных и противоаварийных работ для сохранения особняка Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.