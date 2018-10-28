Соцсети делятся историей спасения: за собакой Булочкой в Фонтанку прыгнули двое

Несмотря на то, что в Петербурге и Москве погода совсем на располагает к купанию, в водоёмах столиц 28 октября оказались несколько человек.

Днём из канала Грибоедова, как уже сообщалось, выловили неразговорчивого мужчину.

Ещё двое – а вместе с собакой и все трое – плавали в реке Фонтанка, причём безо всякой лодки. Историю спасения рассказывают в петербургских группах «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

Около 16:30 собачка Булочка, с которой хозяйка гуляла по набережной, соскользнула с Горсткина моста в Фонтанку. Муж хозяйки бросился за ней в воду. «Он смог доплыть до щенка, которого сносило течением, и добрался почти до берега, но ледяная вода ослабила его организм, и если бы неизвестный мужчина не прыгнул к нему в воду и не помог бы ему и собаке выбраться, история могла бы закончиться очень печально», – пишут в группах.

В Москве же спасали двух детей – они на плоту плавали в водоёме в Строгино. По информации агентства городских новостей «Москва», после получения сообщения пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место, сняли детей с плота и передали сотрудникам полиции.