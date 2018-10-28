КАД заметает. «Тигуан» снёс «Жигули», которые буксировал «БМВ»

«Вечер жестянщика» отмечают на КАД. В одном из ДТП пострадали четыре человека.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 октября около 19:20 на 52-м километре внутреннего кольца (Ломоносовский район) 23-летний мужчина на «Фольксвагене Тигуане», по предварительным данным, совершил столкновение с ВАЗ-2105, которого вёз на буксире «БМВ».

Водитель «пятёрки» получил тяжёлые травмы. Водитель «Тигуана» и два его пассажира, 23-летний мужчина и 21-летняя девушка, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Видеозаписью ещё одной аварии делятся очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как эту аварию удалось заснять – отдельная история. «Нас унесло в занос на КАД, врезались в обочину, и видеорегистратор заснял аварию из 3(4) машин, – рассказывает Алексей. – Гололёд на участке ужасный».

На записи видно, что мужчина и женщина из влетевшей в отбойник машины стоят на проезжей части перед ней. Находиться на скоростной магистрали очень опасно, ГИБДД и дорожники рекомендуют в таких случаях ходить за ограждение.