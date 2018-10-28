Экзитполы на президентских выборах в Грузии разошлись в данных

В Грузии 28 октября прошли выборы президента. Правящая партия и оппозиция вечером опубликовали данные экзитполов. К единому мнению социологам прийти не удалось, пишет РБК.

По данным правящей партии «Грузинская мечта», победу на выборах одерживает Саломе Зурабишвили, работавшая послом в Париже и министром иностранных дел Грузии. Она пошла на выборы как независимый кандидат, но получила поддержку «Грузинской мечты». Проведенный по её заказу опрос на выходе с избирательных участков показал, что её поддержали 52,3% жителей страны, сообщает агентство ТАСС.

Опрос, который проводился по заказу телеканала «Рустави 2», поддерживающего оппозицию, показывает, что Зурабишвили и Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное «Единое национальное движение», набрали по 40%. Это значит, что страну ожидает второй тур.

Давид Бакрадзе из партии «Европейская Грузия» занял третье место – это показали разные опросы. Он уже признал своё поражение.