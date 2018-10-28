Дрессированная львица на Кубани укусила за голову 4-летнюю девочку

Львица из цирка шапито напала на четырёхлетнюю девочку в Краснодарском крае. Раненного ребёнка доставили в районную больницу.

Нападение дрессированного животного произошло в селе Успенское 28 октября. Туда приехал передвижной цирк, гастролировавший по Кубани. Прямо во время выступления львица рванула в сторону от дрессировщика, набросилась на маленькую зрительницу и укусила её за голову, вцепившись в грудь передними лапами.

Трагедии удалось избежать – дрессировщик смог отогнать животное. Но ребёнка госпитализировали в местную ЦРБ, сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Как сообщает портал «Кубанские новости», малышка приехала посмотреть на представление из села Коноково.

Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют детали происшествия. Будет дана оценка действиям лиц, ответственным за безопасность проведения цирковых представления.