ДТП на мостах, со «скорой», с пострадавшими – в Петербурге «вечер жестянщика»

«Вечер жестянщика» случился в Санкт-Петербурге 28 октября. Особый признак таких «дней» – ДТП на мостах, путепроводах и вообще у воды – присутствует в полном объёме. Нет только повсеместных пробок: для них воскресным вечером не хватает машин.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, около 19 часов Митрофаньевском шоссе, 1, у самого Обводного канала, «Хёндэ Солярис» врезался в «Фольксваген Поло», вылетел на встречную полосу и ударился в автобус. Пострадали двое: 45-летний водитель «Соляриса» госпитализирован в тяжёлом состоянии, а его 55-летняя пассажирка – в лёгком.

«Скорее всего, дело было так: Hyundai двигался в первом ряду, в этом же ряду были припаркованы другие авто. Он стал резко перестраиваться, въехал в заднюю часть VW, от удара Hyundai вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, – предполагает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». – Кстати, подушки безопасности не сработали, а это означает, что, с большой вероятностью, водитель не был пристегнут... Лихо он со своей жизнью обращается».

На Лазаревском мосту два «Мерседеса» догнали карету Скорой помощи, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На мосту по проспекту Александровской Фермы участники группы насчитали сразу три аварии. «В первой, с автобусом, три машины, во второй не посчитала, а с «Ивеко» не знаю что, стоит на аварийке. Жертв, вроде, нет, эмчээсники мимо проходили, сказали. Сильный лёд на асфальте», – рассказывает Наталия.

На Литейном мосту столкнулись две легковушки, выделив для снега пятачки без движения на асфальте.

«На трассе «Сортавала» аж 5 ДТП, что завтра будет, даже думать не хочется», – пишет в комментариях Кирилл.

Для протокола приведём ещё одну аварию в Ленобласти – смертельную. По данным УГИБДД, около 20 часов на 449-м километре дороги Вологда – Новая Ладога вне зоны пешеходного перехода 51-летний мужчина на цементовозе сбил насмерть 67-летнего мужчину.

«День жестянщика» в выходные пророчил, напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Вчера действительно было несколько тяжёлых аварий, но далеко не все из них связаны с погодой. Однако роста числа ДТП не наблюдалось. Как и сегодня днём – несмотря на лёгкий снегопад. В понедельник нам тоже обещают небольшой снег и гололедицу.

Напомним тяжёлые субботние аварии.

28 октября около 6 часов утра на 36-м километре автодорога Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе) 48-летний водитель автобуса ПАЗ сбил насмерть пешехода. Проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Первый «день жестянщика» был в Петербурге 8 октября. Тогда погибли люди.