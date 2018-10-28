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Происшествия
28.10.2018 22:33
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ДТП на мостах, со «скорой», с пострадавшими – в Петербурге «вечер жестянщика»

«Вечер жестянщика» случился в Санкт-Петербурге 28 октября. Особый признак таких «дней» – ДТП на мостах, путепроводах и вообще у воды – присутствует в полном объёме. Нет только повсеместных пробок: для них воскресным вечером не хватает машин.  

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, около 19 часов Митрофаньевском шоссе, 1, у самого Обводного канала, «Хёндэ Солярис» врезался в «Фольксваген Поло», вылетел на встречную полосу и ударился в автобус. Пострадали двое: 45-летний водитель «Соляриса» госпитализирован в тяжёлом состоянии, а его 55-летняя пассажирка – в лёгком.

«Скорее всего, дело было так: Hyundai двигался в первом ряду, в этом же ряду были припаркованы другие авто. Он стал резко перестраиваться, въехал в заднюю часть VW, от удара Hyundai вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, – предполагает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». – Кстати, подушки безопасности не сработали, а это означает, что, с большой вероятностью, водитель не был пристегнут... Лихо он со своей жизнью обращается».

ДТП на мостах, со «скорой», с пострадавшими – в Петербурге «вечер жестянщика»

На Лазаревском мосту два «Мерседеса» догнали карету Скорой помощи, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

ДТП на мостах, со «скорой», с пострадавшими – в Петербурге «вечер жестянщика»

На мосту по проспекту Александровской Фермы участники группы насчитали сразу три аварии. «В первой, с автобусом, три машины, во второй не посчитала, а с «Ивеко» не знаю что, стоит на аварийке. Жертв, вроде, нет, эмчээсники мимо проходили, сказали. Сильный лёд на асфальте», – рассказывает Наталия.

ДТП на мостах, со «скорой», с пострадавшими – в Петербурге «вечер жестянщика»

На Литейном мосту столкнулись две легковушки, выделив для снега пятачки без движения на асфальте.

ДТП на мостах, со «скорой», с пострадавшими – в Петербурге «вечер жестянщика»

«На трассе «Сортавала» аж 5 ДТП, что завтра будет, даже думать не хочется», – пишет в комментариях Кирилл.

Для протокола приведём ещё одну аварию в Ленобласти – смертельную. По данным УГИБДД, около 20 часов на 449-м километре дороги Вологда – Новая Ладога вне зоны пешеходного перехода 51-летний мужчина на цементовозе сбил насмерть 67-летнего мужчину.

«День жестянщика» в выходные пророчил, напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Вчера действительно было несколько тяжёлых аварий, но далеко не все из них связаны с погодой. Однако роста числа ДТП не наблюдалось. Как и сегодня днём – несмотря на лёгкий снегопад. В понедельник нам тоже обещают небольшой снег и гололедицу

Напомним тяжёлые субботние аварии.

  • Около 3:20 на 133-м километре дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» «Шкода Октавия» съехала в кювет с водой. Пассажирка скончалась, водитель госпитализирован.
  • Около 17:45 на 36-м километре ЗСД в аварии с двумя грузовиками и микроавтобусом погибли восемь человек, в том числе деятели науки и культуры.
  • Около 18:30 на 138-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» «Форде Фокус» насмерть сбил мужчину.
  • Около 18:55 в Павловске «Мазда» насмерть сбила женщину.
  • Около 21:50 на 131-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» столкнулись «Шкода Октавия» и «Форд Транзит», который вёз детей с областного конкурса. Пострадали двое детей и двое взрослых.
  • Около 22:10 на 3-м километре автодороги Новая Пустошь – Невская Дубровка (Всеволожский район Ленобласти) 54-летний мужчина на «Форде Эскейпе» совершил столкновение со «Сканией» с полуприцепом и погиб.

28 октября около 6 часов утра на 36-м километре автодорога Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе) 48-летний водитель автобуса ПАЗ сбил насмерть пешехода. Проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Первый «день жестянщика» был в Петербурге 8 октября. Тогда погибли люди.

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