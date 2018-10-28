«Барселона» разгромила «Реал» – 5:1. К Суаресу на поле выбежали дети

«Барселона» 28 октября на своем поле – на стадионе «Камп Ноу» – в десятом туре чемпионата Испании разгромила мадридский «Реал». Матч завершился со счетом 5:1.

Suarez with the Hat trick, as Barcelona trump Madrid 5-1 in an #ElClasico that turned out to be ElTrainingco pic.twitter.com/8XqiKu0wlS — Umeh and 99 others (@UmehOMA) October 28, 2018

Хет-трик в составе каталонцев оформил Луис Суарес (30, с пенальти, 75, 83), по мячу забили Филиппе Коутиньо (11-я минута) и Артуро Видаль (87). У мадридцев отличился Марсело (50).

Таким образом «Барселона» вышла на первое место в таблице, набрав 21 очко. «Реал» остался на девятой строчке с 14 очками.

После игры сине-гранатовые устроили праздник на поле. Компанию Суаресу составили его дети – 8-летняя Дельфина и 5-летний Бенхамин, отмечает «Спорт-Экспресс». 23 октября в семье Луиса и Софьи Суарес родился третий ребенок, мальчик Лаутаро. Ему уругваец посвятил сегодня первый гол.