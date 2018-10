«Барселона» разгромила «Реал» – 5:1. К Суаресу на поле выбежали дети

«Барселона» 28 октября на своем поле – на стадионе «Камп Ноу» – в десятом туре чемпионата Испании разгромила мадридский «Реал». Матч завершился со счетом 5:1.

Suarez with the Hat trick, as Barcelona trump Madrid 5-1 in an #ElClasico that turned out to be ElTrainingco pic.twitter.com/8XqiKu0wlS