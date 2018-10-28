Захарова назвала фейком ультиматум российским военным в ЦАР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала корреспонденту РБК информацию о том, что один из лидеров повстанцев в Центральноафриканской Республике потребовал в течение 48 часов вывести правительственные войска и российских военных из районов, которые контролирует организация мусульман «Селека».

По ее словам, это сообщение является «фейковой новостью».

Об ультиматуме заявил Абдуллай Иссен, который является полевым командиром «Селеки». В заявлении, которое распространило информагентство AFP, сказано, что покинуть часть территории ЦАР должны не только войска президента Фостена Туадера, но и «наемники из России», наличие которых в стране становится «все более опасным для демократии».

В документе Иссена, который изобилует большим количеством грамматических ошибок, упоминается и некий Валерий Захаров, которого ранее радио RFI называло российским советником президента ЦАР.

О военном сотрудничестве России и ЦАР стало известно в марте этого года, когда российский МИД сообщил об отправке в африканскую страну группы из пяти военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки вооруженных сил, а также о поставке на нужды армии партии боеприпасов и стрелкового вооружения. Россия оказывает военную помощь ЦАР на основании запроса властей страны и с согласия Совета Безопасности ООН.

В последнее время в Москве не исключали возможности увеличения военного присутствия в ЦАР. Так, 22 октября об этом заявлял спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов. Он заявил, что вопрос о посылке новых инструкторов зависит «от желания правительства страны, легитимных властей». «Так что я не исключаю этого (увеличения контингента российских военных инструкторов в ЦАР. — РБК). Нужно больше — будет больше», — указал Богданов.