Близнецы, их сестра и двое взрослых погибли в Удмуртии на заснеженной встречке

Выезд на полосу встречного движения стал причиной тяжёлой аварии на границе Удмуртии и Татарстана. Погибла, судя по всему, семья с детьми.

Как сообщает республиканское МВД, 28 октября в 16:50 на 40-м километре дороги Псеево – Крынды столкнулись ВАЗ-21140 и «КамАЗ» с полуприцепом. По предварительной версии, 32-летний водитель «Лады» не справился с рулевым управлением и выскочил на встречную полосу.

В легковушке погибли все – водитель и четверо его пассажиров, в том числе двухлетние мальчик и девочка и 10-летняя девочка. Все они – жители Удмуртской Республики.

В республике проходит атлантический циклон, который принес осадки в виде снега и дождя. МВД на своём сайте предупреждает о неблагоприятных явлениях, крайне опасных для автомобилистов, – накате и гололедице. Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок в связи со сложными погодными условиями.