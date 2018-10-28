Воскресные ДТП в Петербурге: рваный «перевёртыш», поездка в дом и «Нива», которая не смогла

Хотя в Петербурге 28 октября шёл снег, роста числа аварий на дорогах горожане не заметили. После нескольких тяжёлых субботних ДТП воскресенье прошло спокойно. Для иллюстрации приведём несколько случившихся в течение дня инцидентов, о которых рассказывали в соцсетях. Все они, судя по описаниям, обошлись без серьёзных травм.

«Делимобиль» перевернулся и поломал ограждение при спуске с Коломяжского путепровода в сторону «Пионерской». Водитель ходит живой, скорая уехала, приехали спасатели», – сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На перекрёстке улиц Гороховой и Садовой один «Поло» седан отправил в дом другой «Поло» седан. На асфальте разлилась охлаждающая жидкость, объясняют происхождение красной лужи в группе.

«Сколько в этом доме побывало машин, – отмечает Елена. – Притягательное место».

На пересечении улиц Куйбышева и Чапаева, на повороте, трамвай мощно подмял под себя «Фольксваген».

«Эпик фейлом» выглядит ДТП с «Нивой» у перекрёстка улицы Ильюшина и проспекта Авиаконструкторов. Очевидица решила было, что двое молодых решили проскочить по пешеходному переходу через трамвайные пути и застряли. Однако комментаторы поправляют её: «Они, скорее, не проехать пытались, а просто тупо их вынесло [сквозь] заграждение».