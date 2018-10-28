После акции на Малой Садовой в полицию были доставлены несовершеннолетние. Младшей – 12 лет

Двенадцатилетняя девочка – самая младшая из задержанных на акции в поддержку фигурантов уголовных дел «Сети» и «Нового величия» 28 октября в Петербурге. По информации издания «ОВД-Инфо», её доставили в отдел полиции №51 на улице Ленсовета в Московском районе, а вместе с ней – ещё пятерых несовершеннолетних. 12-летнюю девочку вскоре забрала мать.

Тем временем в отделе полиции №33 в том же Московском районе внутрь не пускают защитника Дарью Мурсалинову. Об этом рассказал задержанный Андрей Ерахтин. По его словам, в отдел также пришли сотрудники Центра «Э», которые опрашивают людей, привезённых с акции, и пытаются их сфотографировать. Всего в отделе четверо задержанных. У них отобрали паспорта, в настоящий момент на них составляют протоколы, рассказывает активист.

Напомним, несогласованная акция проходила в воскресенье в районе пересечения Малой Садовой и Невского проспекта. Полиция задержала около 40 человек. Среди них – активист «Открытой России» Павел Чупрунов, которому даже выделили отдельную полицейскую машину. Подобные акции прошли 28 октября в Москве, где тоже есть задержанные, и других городах России.