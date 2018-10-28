«Будущий скоростной вертолёт для российской армии» показали в сети

В интернете появились изображения воздушного судна, который называют перспективным боевым вертолётом. Информацию о нём сообщает датское авиационное сообщество Scramble Magazine, пишет 28 октября РБК.

Разработкой машины занимается конструкторское бюро «Камов», отмечает сообщество. У вертолёта будут крылья и убираемое шасси, кресла в кабине экипажа расположатся рядом друг с другом. Скорость судна будет достигать 700 км/ч.

По данным холдинга «Вертолеты России», в 2020 году будут завершены работы по модернизации вертолета Ми-171Ш, затем пройдут лётные испытания. Модификация военно-транспортного вертолета Ми-171Ш-ВН была представлена на авиасалоне МАКС в 2017 году, отмечает РБК.