Понедельник в Петербурге обещает быть холодным и скользким. А потом всё изменится

Новая неделя в Петербурге и Ленинградской области, по данным Гидрометцентра, начнётся с гололёда, минусовой погоды и ветра.

В ночь на понедельник, 29 октября, ожидается небольшой снег при восточном ветре скоростью 4 метра в секунду. Ранним утром на дорогах стоит быть аккуратными, синоптики обещают гололёд. Держите дистанцию.

Днём воздух прогреется всего до трёх градусов. Восточный ветер ближе к вечеру сменится северо-восточным, а порывы усилятся до 7 метров в секунду.

Впрочем, холод в Петербурге продержится ненадолго. Судя по прогнозу, уже в среду днём ожидается 7 градусов, а в субботу все 10.

Первый снег в нашем городе зафиксировали вчера, 27 октября. Сегодня он был гуще.