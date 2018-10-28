Адвокат Гуфа заявил, что после нападения у репера сломаны ребра и пропали деньги

Адвокат репера Гуфа (Алексея Долматова) Сергей Жорин рассказал подробности нападения на музыканта в столичном клубе.

Как сообщает 28 октября НТВ, по словам адвоката, неизвестные пригласили Гуфа в заведение якобы обсудить организацию его выступления, однако потом его отвели в закрытое помещение и жестоко избили. У рэпера сотрясение мозга, сломаны два ребра и пропала крупная сумма денег. Помочь в расследовании, как считает Жорин, могут записи камер видеонаблюдения.

Как писала «Фонтанка», нападение произошло в ночь на воскресенье. После этого музыкант написал заявление на своих обидчиков.