Арестованный совладелец «Суммы» пожаловался на однообразную музыку в СИЗО

Арестованный совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов пожаловался на однообразную музыку, играющую во время прогулок в СИЗО. Об этом «Интерфаксу» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, передаёт 28 октября РБК.

«Что ему не нравится, так это то, что в прогулочном дворике СИЗО постоянно работает одно и то же радио, на котором крутят одни и те же песни», — сказал от, отметив, что других жалоб нет.

Мельников добавил, что Магомедова семь раз переводили в разные камеры СИЗО, но в настоящее время он содержится в новой камере с горячей водой и с хорошо работающим телевизором.

Ответственный секретарь отметил, что бизнесмен продолжает следить за карьерой Хабиба Нурмагомедова, который входит в основанный Магомедовым клуб «EaglesMMA». По его словам, он радуется его победам и рассчитывает, что состоится бой Нурмагомедова и американского боксера Флойда Мейвейзера.

Совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых обвиняют в в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160) при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге и хищении у Федеральной сетевой компании.

Преступное сообщество Магомедовых действовало по меньшей мере с 2010 года. По данным МВД, сумма ущерба составляет 2,5 млрд руб.