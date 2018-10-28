«Мой ребёнок стал двоечником!»: электронный дневник раскрыл петербуржцам чужие данные

Родители петербургских школьников сильно удивились, увидев 28 октября в электронных дневниках своих детей на портале «Петербургское образование» чужие имена и не знакомые им оценки и предметы. У кого-то мальчик-первоклашка стал девочкой-семиклассницей из другого района, у кого-то отличник – двоечником. Технический сбой привёл к «полному хаосу».

«При открытии любой страницы и при её обновлении показываются данные чужих детей. Огромное количество чужих персональных данных! – рассказывают наши читатели. – Все школы Петербурге, все дети, что попало. Если ходить дальше по ссылкам, показывается любая другая чужая информация».

Вероятно, сбой связан с профилактическими работами. На сайте Petersburgedu.ru вывешено следующее предупреждение: