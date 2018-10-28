Один из кронштадтских фортов растаскивают по частям. Среди прочего исчезли пушки

Северный форт №6 в Кронштадте растащили по частям. С территории некогда охраняемого объекта исчез ряд предметов конца XIX века. Об этом 27 октября в своём блоге на LiveJournal сообщил пользователь под ником Giper, посты на эту тему есть и в других соцсетях.

Петербуржец пишет, что шестой форт за несколько дней лишился ограды, пушек и знаменитого парового крана, изготовленного на заводе Чарльза Берда. Гранитные основания орудий, служивших столбами ограды, как сообщает автор, тоже выкорчеваны, что указывает на работу тяжёлой техники.

Кто расчистил кронштадтский северный форт №6, неизвестно. До 2017 года он охранялся Минобороны. На территории бывшей батареи находился корпус НИИ «Гидроприбор», занимающихся разработкой вооружений для военно-морского флота. В том же 2017 году объект был снят с охраны, кому теперь принадлежит объект, неясно. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Западного военного округа.

Северный форт №6 является одним из культурных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1990 года. Он был построен в период Крымской войны в середине XIX века фортификатором Эдуардом Тотлебеном и перестроен через десятилетие Константином Зверевым. Форт имеет подковообразную форму с внутренней бухтой, есть пирс с кнехтами. В советское время объект был модернизирован. С 60-х годов форт принадлежал НИИ «Гидроприбор», охранялся и был защищен от мародёров, в отличие от соседних разграбленных фортов.