В США разыграли джек-пот в 688 миллионов долларов

В США разыграли джек-пот в размере около 688 миллионов долларов, что соответствует примерно 45 153 440 000 рублей. Об этом 28 октября сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Речь идёт о лотерее Powerball. Для неё это четвёртый по величине джек-пот за всю историю. Изначально сумма джек-пота оценивалась в 750 миллионов долларов, но затем её снизили. Пока известно о двух выигрышных билетах: один был продан в Айове, другой в Нью-Йорке.

Счастливчики могут единовременно получить по 198,1 миллиона или же разделить 688 миллионов напополам и получать выплаты в течение 29 лет.