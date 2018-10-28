Из канала Грибоедова выловили неразговорчивого мужчину

Мужчина упал в канал Грибоедова у Спаса на Крови в центре Петербурга днём 28 октября. Время для омовений он выбрал неподходящее: температура воды около пяти градусов, а воздуха – и того ниже.

На фотографии, которую прислал «Фонтанке» читатель Михаил, видно, что мужчина держится за кольцо в стенке канала. По словам читателя, «пловца» в итоге спасли с помощью лестницы из храма и троса от машины.

«При подъёме один раз сорвался – взялся руками за канат, а руки ослабли, – рассказал «Фонтанке» читатель. – На вид ему 25-40. Состояние – мини-шок. Он быстро ушёл и не говорил, как и что произошло. Скорой не было».