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Общество
28.10.2018 17:14
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Почти три миллиона россиян невыездные из-за долгов

Долги перед банками к 1 сентября сделали невыездными из страны более одного миллиона россиян. Об этом 28 октября сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Всего в разработке у судебных приставов, по данным Федеральной службы судебных приставов, находятся 4,5 млн долгов перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Таким образом, средняя сумма долга составляет 377 тыс. руб. Каждому третьему должнику из-за долгов был ограничен выезд за границу.

По почти половине производств (46%) приставы были вынуждены наложить взыскание на доходы должников. Всего за 8 месяцев 2018 года приставы взыскали с должников 85,9 млрд руб.

Всего ограничения в выезде из-за различных просрочек в платежах (в том числе по алиментам и штрафам) касаются 2,8 млн граждан России. С прошлого года это число значительно возросло — в 2017 году ограничения касались лишь 1,6 млн граждан. В июле ФССП сообщала о том, что в списке невыездных находились 2,5 млн человек. Таким образом, всего за два месяца запрет на выезд из страны был введен еще для 300 тыс. человек.

Согласно статистике по регионам, рекордсменами​ по числу вынесенных постановлений о временном ограничении на выезд должников из России оказались Краснодарский край (172,7 тыс.), Москва (154,6 тыс.) и Башкортостан (149,4 тыс.).

В конце июля ФССП сообщила о россиянине, поставившем рекорд по невыплате алиментов. Им оказался 50-летний москвич, задолжавший бывшей жене и четырем детям 118 млн руб.

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